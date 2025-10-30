El último jueves, Flamengo igualó sin goles ante Racing y, por marcador global de 1-0, clasificó a la final de la Copa Libertadores 2025. Por su parte, Filipe Luís, entrenador del cuadro brasilero, fue consultado en conferencia de prensa sobre esta tendencia de que los clubes brasileros sean los que suelen llegar o ganar las finales.

“Siemrpe llega un brasilero y yo creo achaco eso al poder económico, no tengo ninguna duda. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos. Hoy en Brasil hay clubes con poder económico muy grande al nivel de Europa”, sostuvo el exfutbolista y estratega de 40 años.

Asimismo, se refirió al caso puntual del ‘Fla’: “En nuestro caso es eso, tenemos jugadores aquí que tenían ofertas de más dinero para equipos europeos y Flamengo consigue cubrir eso. O sea al final, mejores jugadores y más posibilidades de ganar, pero no te garantiza nada. Sobre el papel, todos muy buenos pero dentro del campo juegan once contra once. Igual creo que a la larga tienen más posibilidad”.

Cabe recordar que las dos últimas veces que el cuadro brasilero se consagró campeón de la Copa Libertadores fue en el año 2019 y 2022. Esta vez, el conjunto rojinegro jugará la final en Lima el próximo 29 de octubre ante el rival que clasifique de la llave entre Liga de Quito y Palmeiras. El cuadro ecuatoriano parte con una ventaja de 3-0 y deberá definirse este jueves en Brasil.