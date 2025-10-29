Ricardo Morales confirmó el deseo del goleador crema de quedarse en el club, pese al posible interés de equipos del exterior.
Ricardo Morales confirmó el deseo del goleador crema de quedarse en el club, pese al posible interés de equipos del exterior.
Redacción EC
Redacción EC

cierra una temporada redonda en , ganando el tricampeonato nacional y siendo el goleador de los cremas, por lo que se especula sobre su posible salida a clubes del exterior.

Al respecto, el representante del futbolista, Ricardo Morales, se pronunció y dejó en claro la intención del delantero crema.

Jasson Curi Chang

“Lo que hoy quiere es quedarse en Universitario para pelear el tetracampeonato”, dijo en declaraciones a RPP Deportes.

De esta manera, pese al interés de algunos equipos por contar con Valera, este se quedaría en la institución centenaria con la que sigue haciendo historia y busca seguir escalando en la tabla de goleadores históricos.

Como se recuerda, tuvo solo una experiencia internacional en el Al-Fateh de Arabia Saudita, pero sin éxito y retornó a tienda crema.

Universitario se medirá este viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.

