Álex Valera cierra una temporada redonda en Universitario de Deportes, ganando el tricampeonato nacional y siendo el goleador de los cremas, por lo que se especula sobre su posible salida a clubes del exterior.
Al respecto, el representante del futbolista, Ricardo Morales, se pronunció y dejó en claro la intención del delantero crema.
“Lo que hoy quiere es quedarse en Universitario para pelear el tetracampeonato”, dijo en declaraciones a RPP Deportes.
De esta manera, pese al interés de algunos equipos por contar con Valera, este se quedaría en la institución centenaria con la que sigue haciendo historia y busca seguir escalando en la tabla de goleadores históricos.
Como se recuerda, tuvo solo una experiencia internacional en el Al-Fateh de Arabia Saudita, pero sin éxito y retornó a tienda crema.
Universitario se medirá este viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.
