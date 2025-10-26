Universitario de Deportes se consagró tricampeón de la Liga 1 tras vencer por 2-1 a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura, este domingo 26 de octubre. Jorge Fossati dedicó el título a su esposa.

El entrenador del conjunto ‘crema’ fue conciso con sus palabras, pero con una gran carga emocional.

“Agradecimiento a Dios y a este plantel que ha superado todo tipo de dificultades. Se lo merecen de sobra”, inició.

“Adriana, un beso grande para vos”, mencionó al borde de las lágrimas.

