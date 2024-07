Goles España vs Francia: así marcaron Kolo Muani, Lamine Yamal y Dani Olmo | VIDEO

España viene derrotando 2-1 a Francia este martes 9 de julio del 2024 por la primera semifinal de la Eurocopa 2024 en un partidazo en el Allianz Arena de Múnich. El partido inició favorable para los franceses, quienes se pusieron adelante en el marcador gracias a un gol de Kolo Muani a los 8 minutos, tras asistencia de Kylian Mbappé.

¡FRANCIA GOLPEA PRIMERO! KOLO MUANI MARCA EL 1-0 ANTE ESPAÑA A LOS 8 MINUTOS DE PARTIDO. ¡CENTRO EXQUISITO DE MBAPPÉ!



📺 Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/jNCq4rmlCo — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2024

El primer gol de Francia le permitió acomodarse mejor en un partido que estaba siendo protagonizado por España. Sin embargo, con el pasar de los minutos el trámite del juego cambió: Lamine Yamal hizo gala de su talento individual para marcar un golazo de otro partido a los 21 minutos y colocar el 1-1 parcial.

Lamine Yamal todavía tiene 16 años. Reiteramos: Lamine Yamal todavía tiene 16 años. Y acaba de hacer esto en la semifinal de la #EURO2024 🏆. No dejen de aplaudir. Inolvidable.pic.twitter.com/6hEBrAdpYo — VarskySports (@VarskySports) July 9, 2024

Ese tanto fue un envión anímico para España, que no contento con el empate recuperó la intensidad y fue en busca del segundo gol. La presión en campo de Francia hizo que la ventaja cayera apenas instantes después del empate. Esta vez, Dani Olmo encontró el espacio para desequilibrar en área rival, sacar un remate cruzado y provocar el gol en contra de Koundé.

Koundé marcó en contra pero.... ¡QUE JUGADÓN ARMÓ DANI OLMNO! 🔥



📺 Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/VX0ThhkHQ3 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2024

En el segundo tiempo, Francia intentó por todos los medios el empate. De hecho, dominó la posesión del balón y atacó por las bandas al arco de España. No obstante, la falta de eficacia en los últimos metros le pasó factura. Kylian Mbappé no pudo guiar a su equipo camino a la final y el marcador no se movió más. España clasificó a la final de la Eurocopa 2024 y espera al ganador del Países Bajos vs Inglaterra.