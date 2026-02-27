Lionel Messi fue protagonista de un inesperado incidente durante el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle, disputado en Puerto Rico. En los minutos finales del encuentro, varios hinchas invadieron el campo con el objetivo de acercarse al capitán de la selección argentina, generando una situación caótica.

Messi accedió inicialmente a tomarse fotos con uno de los fanáticos, pero la situación se salió de control cuando otro seguidor corrió hacia él y, en medio del tumulto, terminó provocando su caída. El contacto entre los hinchas y el intento de intervención generaron que el jugador terminara sobre el césped ante la sorpresa de los presentes.

¡INSÓLITO! Hinchas invadieron el campo de juego en Puerto Rico para saludar a Messi y tiraron AL PISO A LEO.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/m5EtCuwZLD — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

El árbitro se vio obligado a detener el partido momentáneamente debido a la invasión masiva de aficionados, mientras el personal de seguridad ingresaba al campo para retirar a los responsables. Afortunadamente, el delantero argentino no sufrió lesiones y pudo reincorporarse sin mayores inconvenientes tras el incidente.

En lo deportivo, Inter Miami se quedó con la victoria por 2-1, con Messi como protagonista al marcar el gol decisivo desde el punto de penal. Más allá del resultado, el episodio volvió a reflejar el enorme impacto que genera el campeón del mundo, cuya presencia continúa provocando reacciones masivas de los aficionados en cualquier estadio.