Lionel Messi fue protagonista de un inesperado incidente durante el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle, disputado en Puerto Rico. En los minutos finales del encuentro, varios hinchas invadieron el campo con el objetivo de acercarse al capitán de la selección argentina, generando una situación caótica.

