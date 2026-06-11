El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien la semana pasada no pudo ingresar a Estados Unidos para participar en el Mundial 2026 tras la negativa de las autoridades migratorias, fue designado para dirigir la final de la Supercopa de Europa. El encuentro enfrentará al PSG y al Aston Villa el siguiente 12 de agosto en Salzburgo, Austria. “El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral“, señaló el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, al explicar la designación de Omar Abdulkadir Artan para la final de la Supercopa de Europa. La elección del colegiado somalí se enmarca en el acuerdo de cooperación vigente entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF). A continuación, te contamos todos los detalles.

Como parte de los acuerdos de cooperación entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue seleccionado para impartir justicia en la próxima Supercopa de Europa. La decisión se adoptó tras la coordinación entre ambas organizaciones y permitirá al juez africano estar al frente del duelo entre los campeones de la Champions League y la Europa League.

"Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano(...) Este es un gran honor para él y para los árbitros africanos y también un excelente ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo", dijo Patrice Motsepe, presidente de la CAF.

Luego de que las autoridades estadounidenses le impidieran ingresar a Miami, Omar Abdulkadir Artan tuvo que renunciar a su participación en el Mundial 2026. A su regreso a Somalia, el árbitro fue recibido con honores en Mogadiscio, donde cientos de personas le brindaron una cálida bienvenida en reconocimiento a su trayectoria y al hito que representaba para el arbitraje de su país.

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.