La Copinha, torneo Sub 20 en Brasil, volvió a confirmarse como el escenario donde se anuncian las próximas grandes figuras del fútbol brasileño. El tradicional certamen juvenil, que en el pasado sirvió de vitrina para nombres como Neymar, Vinicius Jr. y Endrick, abrió su edición 2025 con una actuación que sacudió el mercado y los radares de los grandes clubes: la irrupción de Eduardo Conceicao.

Con apenas 16 años, el juvenil de Palmeiras firmó una presentación demoledora en el certamen. En la goleada 9-0 sobre Batalhão FC, Conceição fue el gran protagonista al marcar cuatro goles y repartir tres asistencias, números que convirtieron el partido en tema de conversación dentro y fuera del torneo.

La exhibición no pasó desapercibida. En cuestión de horas, su nombre comenzó a circular con fuerza entre dirigentes, ojeadores y cuerpos técnicos, lo que llevó a la directiva del ‘Verdão’ a acelerar decisiones para proteger a una de sus nuevas joyas de cantera.

Ese mismo día, Palmeiras anunció la firma del primer contrato profesional de Eduardo Conceição, que lo vincula con el club hasta el año 2029. El acuerdo incluyó una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, una cifra pensada para blindarlo ante el interés de los grandes de Europa.

🇧🇷⭐ 16-year-old Eduardo Conceição just signed his first professional contract at Palmeiras! In the contract is a release clause of €100m. 💰 pic.twitter.com/NfHq2uh0Ja — EuroFoot (@eurofootcom) January 13, 2026

La importancia del movimiento quedó reflejada en la puesta en escena del anuncio. La presidenta del club, Leila Pereira, encabezó la firma del contrato, un gesto poco habitual para un juvenil y que expone el nivel de confianza y expectativa que genera el atacante en la institución paulista.

En Palmeiras saben bien lo que implica cuidar a sus talentos. En 2024, el club concretó la histórica venta de Endrick al Real Madrid por 60 millones de euros, más otros 12 millones en impuestos y cláusulas, antes de que cumpliera los 17 años. Ahora, Eduardo Conceição asoma como el próximo nombre destinado a seguir ese camino.