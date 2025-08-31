Seattle Sounders goleó 3-0 a Inter Miami y se llevó el trofeo de la Leagues Cup. No obstante, lo que debió ser una fiesta se convirtió en una gresca entre los jugadores de ambos clubes.
En medio de la bronca, las cámaras captaron el preciso momento en el que Luis Suárez escupe a un miembro del comando técnico de Seattle.
El delantero uruguayo lució completamente descontrolado y tuvo que ser separado por su compañero Ustari.
