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Marcelo Bielsa sobre Luis Suárez: “No tengo ninguna diferencia con él” (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)
Marcelo Bielsa sobre Luis Suárez: “No tengo ninguna diferencia con él” (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)
/ MARCO BERTORELLO
Por Redacción EC

Marcelo Bielsa volvió a referirse públicamente a Luis Suárez y descartó cualquier conflicto con el histórico delantero de la Selección de Uruguay, luego de las especulaciones generadas tras las críticas del atacante y la posibilidad de un eventual regreso al equipo nacional.

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