Tras varias semanas de incertidumbre, este miércoles se dio a conocer que Luis Suárez continuará su carrera en Inter Miami por todo el 2026. El delantero uruguayo de 38 años renovó con el club de la MLS en lo que será su última temporada como futbolista profesional.

Luis Suárez de penal marcó el único gol del partido.

A través de un comunicado en redes sociales, Inter Miami dio a conocer que Suárez se quedará un año más luego de haber fichado en el 2024 y continuará jugando al lado de su compañero y amigo cercano Lionel Messi.

En el comunicado, Inter Miami resaltó que, desde su llegada, Suárez es el segundo máximo anotador del club con 42 goles, 30 asistencias y un total de 87 intervenciones en goles en todas las competiciones del club estadounidense.

Cabe recordar que Inter Miami llegará a Lima para jugar un amistoso ante Alianza Lima este 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva como parte de la ‘Noche Blanquiazul’. Entre sus principales figuras se encuentran Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.