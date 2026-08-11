Diego Forlán abre la puerta al regreso de Luis Suárez a Uruguay: “¿Por qué no?” | VIDEO

Diego Forlán asumió como nuevo seleccionador Sub 20 de Uruguay y técnico interino de la selección absoluta, pero una de sus primeras declaraciones generó especial expectativa. El exfutbolista dejó abierta la posibilidad de convocar nuevamente a Luis Suárez, máximo goleador histórico de la ‘Celeste’, pese a que el delantero había quedado fuera de la última convocatoria mundialista.

Consultado por las palabras que Suárez había pronunciado antes del Mundial, cuando aseguró que estaba dispuesto a volver a defender a Uruguay, Forlán fue contundente. “Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Sí, él está seleccionable, es uruguayo”, manifestó el nuevo entrenador.

“Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no? Nadie va a discutir lo que es Luis”, agregó Forlán. Con ello, abre nuevamente la puerta para que el delantero del Inter Miami pueda vestir la camiseta uruguaya, algo que no ocurre desde septiembre de 2024.

"EL ESTÁ SELECCIONABLE, TENER A UN JUGADOR COMO LUIS CON LA EXPERIENCIA, TIENE GOL... ¿POR QUÉ NO?"



🔥🇺🇾 En su presentación como DT de la Sub-20 y de la Selección Mayor de Uruguay, Forlán dejó las puertas abiertas para un posible regreso del Pistolero Suárez a La Celeste pic.twitter.com/ZjXjq4MdmP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2026

Suárez, de 39 años, había dejado abierta esa posibilidad el pasado 1 de abril. “Jamás le diría que no a la selección”, señaló entonces el atacante, aunque Marcelo Bielsa decidió no incluirlo en el plantel que disputó el Mundial 2026. El delantero había quedado al margen después de anunciar su despedida de la ‘Celeste’ en septiembre de 2024.

El último partido de Suárez con Uruguay fue ante Paraguay, por las Eliminatorias, en un encuentro que terminó 0-0. Tras aquella despedida, el atacante fue crítico con Bielsa y cuestionó algunas situaciones internas que, según su versión, habían generado tensión dentro del plantel.

Suárez cerró su etapa mundialista con participaciones en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de 16 partidos disputados en Copas del Mundo. Con 69 goles en 143 encuentros, es el máximo artillero histórico de Uruguay. ¿Volverá a la selección?

SOBRE EL AUTOR