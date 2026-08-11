Diego Forlán abre la puerta al regreso de Luis Suárez a Uruguay: “¿Por qué no?” | VIDEO
Diego Forlán abre la puerta al regreso de Luis Suárez a Uruguay: “¿Por qué no?” | VIDEO
Por Redacción EC

Diego Forlán asumió como nuevo seleccionador Sub 20 de Uruguay y técnico interino de la selección absoluta, pero una de sus primeras declaraciones generó especial expectativa. El exfutbolista dejó abierta la posibilidad de convocar nuevamente a Luis Suárez, máximo goleador histórico de la ‘Celeste’, pese a que el delantero había quedado fuera de la última convocatoria mundialista.

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