Uruguay inicia una nueva etapa. Luego de la decepcionante participación en el Mundial 2026, donde quedó eliminada en la fase de grupos, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó este jueves la llegada de Diego Forlán como nuevo director técnico interino de la Celeste, poniendo fin a las especulaciones que surgieron tras la salida de Marcelo Bielsa.

El anuncio fue realizado mediante un emotivo video publicado en las redes sociales de la AUF, acompañado de la frase “¿Y si te llaman?”, en alusión a una entrevista concedida por el exdelantero durante la Copa del Mundo. En aquella ocasión, Forlán respondió sin dudar cuando le consultaron si aceptaría dirigir a la selección.

Con 36 goles en 112 partidos, es el tercer máximo goleador de la historia de Uruguay, solo superado por Luis Suárez y Edinson Cavani. Su momento más brillante con la Celeste fue el Mundial de Sudáfrica 2010, donde condujo al equipo hasta las semifinales y fue elegido Balón de Oro del torneo. Un año después levantó la Copa América 2011 en Argentina.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, confirmó que Forlán dirigirá a la selección absoluta durante los próximos amistosos y, paralelamente, asumirá el mando de la Sub-20, con la misión de preparar al equipo para el Mundial de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán. “Va a tener el desafío de conducir a la selección Sub-20 y ocho partidos de la selección mayor entre setiembre y marzo”, explicó el dirigente.

Como entrenador, el exatacante aún busca consolidarse. Su primera experiencia fue en Peñarol en 2020, donde permaneció apenas once partidos. Posteriormente dirigió a Atenas de San Carlos en la Segunda División uruguaya. Ahora tendrá el mayor reto de su carrera desde el banquillo: devolverle protagonismo a una Uruguay golpeada tras su temprana despedida del Mundial.

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