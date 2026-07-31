Diego Forlán es presentado como nuevo técnico de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa. (Foto: AFP)
Diego Forlán es presentado como nuevo técnico de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Uruguay inicia una nueva etapa. Luego de la decepcionante participación en el Mundial 2026, donde quedó eliminada en la fase de grupos, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó este jueves la llegada de Diego Forlán como nuevo director técnico interino de la Celeste, poniendo fin a las especulaciones que surgieron tras la salida de Marcelo Bielsa.

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