Neymar fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla izquierda y ya inició su recuperación, con la mira puesta en llegar en plenitud al Mundial 2026 con la selección de Brasil.
Neymar continúa en su proceso de recuperación de la rodilla luego de haberse operado a fines del año pasado y tomó la drástica decisión de enseñarle a sus amigos más cercanos el tratamiento que hace a diario como parte de su rehabilitación.

Pero no solo eso. ‘Ney’ obligó a sus amigos a que pasaran por una de las sesiones que se hace a diario para que puedan dimensionar el dolor por el que pasa en su cotidianidad. Todo fue registrado y se difundió en redes sociales del atacante.

En el video se logra ver a Neymar bromeando con un para de amigos sobre quiénes se atreverían a pasar por el procedimiento, mientras que uno a uno fue echándose en la camilla y probando la sesión en la zona de la rodilla.

Todos ellos parecían no resistir a la sesión y daban alaridos de dolor. Incluso dos de ellos gritaron bastante fuerte y pidieron que la máquina se detuviera. Por su parte, Neymar estallaba en risas y fue el último en tomar la sesión.

