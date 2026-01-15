Neymar continúa en su proceso de recuperación de la rodilla luego de haberse operado a fines del año pasado y tomó la drástica decisión de enseñarle a sus amigos más cercanos el tratamiento que hace a diario como parte de su rehabilitación.

Neymar fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla izquierda y ya inició su recuperación, con la mira puesta en llegar en plenitud al Mundial 2026 con la selección de Brasil.

Pero no solo eso. ‘Ney’ obligó a sus amigos a que pasaran por una de las sesiones que se hace a diario para que puedan dimensionar el dolor por el que pasa en su cotidianidad. Todo fue registrado y se difundió en redes sociales del atacante.

En el video se logra ver a Neymar bromeando con un para de amigos sobre quiénes se atreverían a pasar por el procedimiento, mientras que uno a uno fue echándose en la camilla y probando la sesión en la zona de la rodilla.

Todos ellos parecían no resistir a la sesión y daban alaridos de dolor. Incluso dos de ellos gritaron bastante fuerte y pidieron que la máquina se detuviera. Por su parte, Neymar estallaba en risas y fue el último en tomar la sesión.