La curiosa revelación de Paulo Dybala sobre Cristiano Ronaldo: “Tomaba mate con termo peruano” | VIDEO

Paulo Dybala tuvo la oportunidad de compartir equipo con Cristiano Ronaldo en Juventus. Y si bien el argentino destacó las condiciones físicas y la disciplina del goleador portugués, lo que llamó la atención fue la curiosa revelación que hizo sobre CR7 y que lo vincula al Perú.
En una entrevista con Agustín Creevy, Dybala contó que Cristiano solía juntarse con los compañeros de equipo fuera de la cancha. En una de esas reuniones, le pareció gracioso que el portugués tome mate, tradicional bebida argentina, con un termo peruano.
"Se juntaba con todos. Si había reunión de equipo, venía y se cag*** de risa. Afuera podías hablar de lo que sea. Tomaba mate, era gracioso porque tenía un termo que era peruano, era un mate más grande. Yo lo boludeaba", narró Dybala.
Además, la ‘Joya’ detalló cómo es la rutina de entrenamientos del astro portugués de 41 años. “Él era muy profesional a la hora de los cuidados, de la rutina, no movía ni una coma”, aseguró el argentino.
Luego, agregó: “Llegaba a la hora que había que llegar, a las 8 o 9 de la mañana, y hasta que se iba, vos lo veías que hacía siempre lo mismo. El chabón tenía la mente enfocada en eso y te das cuenta de que afuera también era igual”.
SOBRE EL AUTOR
