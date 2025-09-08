Repechaje al Mundial 2026: ¿cómo es, cuándo se juega y quiénes participan?

El Mundial 2026 será el primero que se juegue con 64 equipos y también tendrá como novedad un repechaje internacional renovado. La FIFA decidió dejar atrás los partidos de ida y vuelta para apostar por un minitorneo que definirá a las dos últimas selecciones clasificadas.

Como se sabe, la sede elegida para albergar este certamen es México, con partidos en Monterrey y Guadalajara en marzo del próximo año, durante la fecha FIFA.

¿Cómo se juega el repechaje al Mundial 2026?

El formato para clasificar al Mundial será sencillo, pero garantiza emoción hasta el final. Serán seis las selecciones participantes en el repechaje, las cuales estarán divididas en dos llaves de tres equipos cada uno.

En cada cuadro, los dos países con peor ranking FIFA se enfrentarán entre sí como una especie de semifinal a partido único. El ganador pasará a la final con el cabeza de serie de la llave, determinado por su mejor ubicación en la lista. Y los vencedores de ambas finales se quedarán con los dos últimos cupos al Mundial 2026.

¿Quiénes participan en el repechaje al Mundial 2026?

Por el momento, hay una sola selección que tiene un boleto asegurado en el repechaje: se trata de Nueva Caledonia, que consiguió su presencia en esta instancia tras perder 3-0 en la final de las Eliminatorias de Oceanía ante Nueva Zelanda. Los ‘All Whites’ ya están clasificados a la Copa del Mundo.

Los otros cinco equipos saldrán del resto de confederaciones: el séptimo lugar de la Conmebol (Venezuela o Bolivia), el ganador de la quinta ronda de la AFC (Asia), el ganador de la final de la segunda ronda de la CAF (África) y dos lugares para la Concacaf (Norteamérica), que serán ocupados por los mejores segundos de la tercera ronda.

La UEFA, en cambio, no tendrá representantes en esta instancia.

¿Cuándo y dónde se juega el repechaje al Mundial 2026?

De acuerdo al calendario de la FIFA, el repechaje internacional se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo del 2026. Será la última oportunidad para que las seis selecciones aseguren dos cupos en juego a la próxima Copa del Mundo.

Los estadios de Monterrey y Guadalajara fueron los elegidos para ser sede. Aquí se jugarán cuatro partidos en total, donde las emociones estarán garantizadas de principio a fin.

Con Venezuela ubicada en el puesto 46 del ranking FIFA y Bolivia en el 78, la ‘Vinotinto’ parte con ventaja en caso de lograr la clasificación, pues tendría grandes posibilidades de avanzar directamente a la final.

