Eduardo Ledesma minimiza presencia de Guerrero en Alianza. (Foto composición)
Eduardo Ledesma minimiza presencia de Guerrero en Alianza. (Foto composición)
Redacción EC
Redacción EC

El director técnico del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma no se guardó su opinión con respecto a la presencia de jugadores como , o en , equipo que enfrentará en la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Ledesma señaló que no hay por qué asustarse ya que su equipo ha enfrentado a figuras como Cardozo o Roque Santa Cruz.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“El partido hay que jugarlo, hay que tomarlo como una final pero sin presión. La presión la tiene más Alianza que nosotros. Vamos a buscar la llave pero Alianza se está preparando. Está buscando gente de renombre y en los papeles es normal. Ellos están acostumbrados a jugar este torneo pero la presión es de ellos. A nosotros nos sirve como motivación y es una liberación para jugar porque no tenemos nada que perder y sí mucho para ganar”, sostuvo en ABC Deportes.

“Yo entiendo la jerarquía de Guerrero, Advíncula y Zambrano, pero nosotros también enfrentamos a ‘Tacuara’ Cardozo o Roque Santa Cruz. Entonces, ¿por qué asustarnos?”, agregó.

El técnico también tuvo una opinión particular sobre Paolo Guerrero: “Paolo será de mucha jerarquía, pero creo que ya tiene su edad”, dijo.

Alianza enfrentará al 2 de Mayo por la fase 1 de la , el 04 de febrero como visitante. El partido de vuelta será el 11 de febrero.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Pablo Guede se encuentra disputando la Serie Río de la Plata para poder afrontar con mejor ritmo la Libertadores y el torneo local.

🚨 24 meses de prisión preventiva🚨 El Poder Judicial dictó mano dura contra Ciro Castillo, exgobernador del Callao, por organización criminal y colusión agravada. El político está no habido desde diciembre y pesa sobre él orden de captura. Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú. Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj Sitio web: https://trome.pe/ TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/ Twitter: https://twitter.com/tromepe Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/ TikTok: https://www.tiktok.com/@tromepe

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC