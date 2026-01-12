El director técnico del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma no se guardó su opinión con respecto a la presencia de jugadores como Paolo Guerrero, Luis Advíncula o Carlos Zambrano en Alianza Lima, equipo que enfrentará en la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Ledesma señaló que no hay por qué asustarse ya que su equipo ha enfrentado a figuras como Cardozo o Roque Santa Cruz.

“El partido hay que jugarlo, hay que tomarlo como una final pero sin presión. La presión la tiene más Alianza que nosotros. Vamos a buscar la llave pero Alianza se está preparando. Está buscando gente de renombre y en los papeles es normal. Ellos están acostumbrados a jugar este torneo pero la presión es de ellos. A nosotros nos sirve como motivación y es una liberación para jugar porque no tenemos nada que perder y sí mucho para ganar”, sostuvo en ABC Deportes.

“Yo entiendo la jerarquía de Guerrero, Advíncula y Zambrano, pero nosotros también enfrentamos a ‘Tacuara’ Cardozo o Roque Santa Cruz. Entonces, ¿por qué asustarnos?”, agregó.

El técnico también tuvo una opinión particular sobre Paolo Guerrero: “Paolo será de mucha jerarquía, pero creo que ya tiene su edad”, dijo.

Alianza enfrentará al 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores, el 04 de febrero como visitante. El partido de vuelta será el 11 de febrero.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Pablo Guede se encuentra disputando la Serie Río de la Plata para poder afrontar con mejor ritmo la Libertadores y el torneo local.