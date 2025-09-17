Sporting Cristal dejó escapar dos puntos en el Estadio Alberto Gallardo, tras igualar sin goles ante Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
El final del encuentro fue más que accidentado, luego de que varios futbolistas discutieran e incluso empujaran ante la atenta mirada del árbitro Micke Palomino.
De hecho, este último fue increpado de mala manera por parte del mediocampista celeste Christofer Gonzales.
BRONCA Y EXPULSIÓN
El popular ‘Canchita’, pese a salir en el primer tiempo por lesión, ingresó al terreno de juego para reclamar por las decisiones del juez quien decidió no revisar una jugada que pudo ser penal para Cristal.
Los celestes pierden una oportunidad de oro para seguir en la pelea por el Torneo Clausura, y en la siguiente jornada viajarán a Chogoyape para enfrentar a Juan Pablo II.
