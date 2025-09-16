Ignacio Buse, la primera raqueta nacional, lideró a Perú en la victoria ante Portugal el último fin de semana, la misma que permitió la clasificación a las ‘Qualifiers’ de la Copa Davis.
LEE TAMBIÉN: Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro”
En diálogo con Movistar Deportes, el tenista de 21 años se refirió a la diferencia en el ranking ATP con respecto a los rivales europeos en la última serie.
“La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”, dijo ‘Nacho’.
MIRA: ¿Quiere ser peruano? Esto dijo el argentino Facundo Callejo sobre la posibilidad de nacionalizarse
“Ha sido un fin de semana mágico con todo el cariño de la gente”, añadió.
Perú se impuso 3-1 ante Portugal con dos victorias de Ignacio Buse y triunfo de Gonzalo Bueno en el inicio de la serie.
La blanquirroja solo cayó en el encuentro de dobles que jugaron tanto Ignacio Buse como Juan Pablo Varillas.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC