El tenista peruano destacó el apoyo del público en la serie ante Portugal.
, la primera raqueta nacional, lideró a Perú en la victoria ante Portugal el último fin de semana, la misma que permitió la clasificación a las ‘Qualifiers’ de la .

En diálogo con Movistar Deportes, el tenista de 21 años se refirió a la diferencia en el ranking ATP con respecto a los rivales europeos en la última serie.

“La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”, dijo ‘Nacho’.

“Ha sido un fin de semana mágico con todo el cariño de la gente”, añadió.

Perú se impuso 3-1 ante Portugal con dos victorias de Ignacio Buse y triunfo de Gonzalo Bueno en el inicio de la serie.

La blanquirroja solo cayó en el encuentro de dobles que jugaron tanto Ignacio Buse como Juan Pablo Varillas.

