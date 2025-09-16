Ignacio Buse, la primera raqueta nacional, lideró a Perú en la victoria ante Portugal el último fin de semana, la misma que permitió la clasificación a las ‘Qualifiers’ de la Copa Davis.

En diálogo con Movistar Deportes, el tenista de 21 años se refirió a la diferencia en el ranking ATP con respecto a los rivales europeos en la última serie.

“La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”, dijo ‘Nacho’.

“Ha sido un fin de semana mágico con todo el cariño de la gente”, añadió.

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐫𝐚𝐪𝐮𝐞𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.



Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores procuramos mostrar nuestra mejor… pic.twitter.com/dbueSfqVB6 — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 16, 2025

Perú se impuso 3-1 ante Portugal con dos victorias de Ignacio Buse y triunfo de Gonzalo Bueno en el inicio de la serie.

La blanquirroja solo cayó en el encuentro de dobles que jugaron tanto Ignacio Buse como Juan Pablo Varillas.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.