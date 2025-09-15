El triunfo de Perú sobre Portugal en la Copa Davis permite ilusionarse con el futuro del tenis peruano, con jugadores jóvenes en claro crecimiento en el circuito.

El líder de este buen momento es, sin duda, Ignacio Buse, quien desde hace varias semanas es la primera raqueta nacional y en la última actualización ATP se ubica en el puesto 113, muy cerca del Top 100.

Quien lo sigue en la consideración es Gonzalo Bueno, en la casilla 211. Con 21 años, al igual que ‘Nacho’, ha mostrado una importante madurez y seguramente seguirá escalando posiciones.

En tanto, Juan Pablo Varillas, pese a un evidente bajón de rendimiento, debido a lesiones, se ubica en la casilla 324. En la serie ante los europeos jugó el partido de dobles junto a Buse.

Los otros tenistas peruanos son Conner Huertas del Pino (569), Christopher Li (1144), Arklon Huertas del Pino (1151), Alberto Alvarado (1354), Pedro Iamachkline (2175).

