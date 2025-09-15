El triunfo de Perú sobre Portugal en la Copa Davis permite ilusionarse con el futuro del tenis peruano, con jugadores jóvenes en claro crecimiento en el circuito.
LEE TAMBIÉN: Miguel Araujo sobre su expulsión: “Nunca bajo la cabeza para agredir al jugador de Cusco FC. Lo ‘pecho’, así como ellos ‘pecharon’”
El líder de este buen momento es, sin duda, Ignacio Buse, quien desde hace varias semanas es la primera raqueta nacional y en la última actualización ATP se ubica en el puesto 113, muy cerca del Top 100.
Quien lo sigue en la consideración es Gonzalo Bueno, en la casilla 211. Con 21 años, al igual que ‘Nacho’, ha mostrado una importante madurez y seguramente seguirá escalando posiciones.
MIRA: Juan Reynoso tras derrota ante la ‘U’: “Estos golpes nos hacen analizar, reflexionar y caer en la conciencia de qué nos está faltando”
En tanto, Juan Pablo Varillas, pese a un evidente bajón de rendimiento, debido a lesiones, se ubica en la casilla 324. En la serie ante los europeos jugó el partido de dobles junto a Buse.
Los otros tenistas peruanos son Conner Huertas del Pino (569), Christopher Li (1144), Arklon Huertas del Pino (1151), Alberto Alvarado (1354), Pedro Iamachkline (2175).
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC