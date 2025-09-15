A sus 21 años, ‘Nacho’ es la primera raqueta nacional, y se lució en la última serie de Copa Davis ante Portugal.
A sus 21 años, ‘Nacho’ es la primera raqueta nacional, y se lució en la última serie de Copa Davis ante Portugal.
Redacción EC
Redacción EC

El triunfo de Perú sobre Portugal en la Copa Davis permite ilusionarse con el futuro del tenis peruano, con jugadores jóvenes en claro crecimiento en el circuito.

LEE TAMBIÉN: Miguel Araujo sobre su expulsión: “Nunca bajo la cabeza para agredir al jugador de Cusco FC. Lo ‘pecho’, así como ellos ‘pecharon’”

El líder de este buen momento es, sin duda, Ignacio Buse, quien desde hace varias semanas es la primera raqueta nacional y en la última actualización ATP se ubica en el puesto 113, muy cerca del Top 100.

Quien lo sigue en la consideración es Gonzalo Bueno, en la casilla 211. Con 21 años, al igual que ‘Nacho’, ha mostrado una importante madurez y seguramente seguirá escalando posiciones.

MIRA: Juan Reynoso tras derrota ante la ‘U’: “Estos golpes nos hacen analizar, reflexionar y caer en la conciencia de qué nos está faltando”

En tanto, Juan Pablo Varillas, pese a un evidente bajón de rendimiento, debido a lesiones, se ubica en la casilla 324. En la serie ante los europeos jugó el partido de dobles junto a Buse.

Los otros tenistas peruanos son Conner Huertas del Pino (569), Christopher Li (1144), Arklon Huertas del Pino (1151), Alberto Alvarado (1354), Pedro Iamachkline (2175).

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC