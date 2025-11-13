Alianza Lima enfrentó a Los Chankas en Andahuaylas y se llevó una importante victoria (2-1) en el cierre del Torneo Clausura. Sin embargo, Hernán Barcos protagonizó un incidente con Carlos Zambrano al pedirle la cinta de capitán cuando el defensor ya la tenía en el brazo. Tras ello, se especuló una mala relación entre ambos, pero el ‘Pirata’ aclaró lo ocurrido.

"Fue un error mío. Estaba con la cabeza caliente. Fui y se la pedí a Carlos de mala manera. Le pedí disculpas. Hablé con el grupo y con Carlos. No fue la manera“, expresó Barcos tras los entrenamientos del equipo.

El ‘Pirata’ reconoció que se equivocó, aunque resaltó que lo más importante fue sumar los tres puntos con Alianza Lima. De igual manera, se refirió a la posibilidad de renovar a fin de año.

"Vamos a esperar hasta el último partido. Después el club tomará decisiones. Estamos esperando, es mi deseo (quedarse)“, comentó el ‘9′.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alex Valera?

En otro momento, Barcos opinó sobre el partido de la selección peruana ante Rusia y la importancia de que los delanteros nacionales marquen con camiseta de su país.

“Nosotros vivimos de goles. A cualquier jugador que le toque estar en la selección quiere hacer goles. Y ojalá que puedan encontrar otro Paolo Guerrero en la selección porque lo necesitan”, apuntó.

Por último, descartó que haya conversado con Alex Valera luego del intercambio de palabras que tuvieron. “No he hablado con él. No le he encontrado más. Ya está, quedó allí, pero igual sirve de experiencia para el futuro”, finalizó.

🎙️Barcos: "A la espera (renovación). Fue error mío, estaba con cabeza caliente, hablé con Carlos le pedí disculpas. La U fue justo ganador, nos faltó regularidad. Ojalá Perú pueda encontrar otro Guerrero. Lo de Valera quedó ahí".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/LpuXsUc6QB — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 13, 2025

