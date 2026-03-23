Renzo Garcés, defensor de Alianza Lima, lamentó perderse los próximos partidos de la selección peruana ante Senegal y Honduras por sufrir una pubalgia.

Asimismo, reveló que está enfocado en recuperarse con la intención de llegar al clásico ante Universitario de Deportes el próximo s

“Estoy triste porque siempre es un privilegio jugar por la Selección. Ahora toca recuperarse de la mejor manera y Dios mediante poder estar lo antes posible”, comentó.

El defensor de 29 años, aunque lamenta no poder estar en la convocatoria, se encuentra con toda la ilusión por este nuevo proceso bajo el mando de Mano Menezes.

“Veo a los compañeros con mucha ilusión, hay un nuevo comando técnico y poco a poco ir por el objetivo en las Clasificatorias. Espero que en estos amistosos el equipo pueda ir adaptándose”, aseguró.

Por último, comentó que se encuentra en el proceso de recuperación para vestirse de corto lo antes posible. Y espera estar presente en el clásico.

“Espero poder estar, estoy enfocado en poder recuperarme porque el tema de la lesión es medio complicado, pero estoy seguro que Dios me va a sanar lo antes posible”, puntualizó.