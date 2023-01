Andrés Andrade, exjugador de Atlético Nacional de Colombia, fue presentado oficialmente por Alianza Lima a través de sus redes sociales. Como es de conocimiento, el deportista que se desempeña como volante llega con grandes expectativas, ya que disputará la Copa Libertadores en fase de grupos y conseguir el tricampeonato a finales de 2023.

“Últimamente lo han usado por los costados y me parece que por ahí no da. Él es un volante ofensivo, puede pasar el balón, pisar el área, pero por los lados pierde su esencia. Es mi concepto. En Nacional comenzó bien y en los últimos dos años le fue regular, pero hay un detalle en la vida de un jugador. Hay equipos donde rinden y otros que no. Eso depende del trato que le den, de la posición en la que lo ubiquen, si le saben explotar sus condiciones. Tiene mucho talento, pero es muy intermitente. No acabó como una de las figuras en Nacional, pero es un buen jugador. Depende cómo lo utilice el técnico de turno”, precisó Eduardo Sánchez, periodista radial en La voz de la raza para El Comercio. Lee la nota completa aquí.