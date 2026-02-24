Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El defensor del cuadro cajamarquino, Bruno Duarte enfatizó el nivel competitivo de UTC.
El defensor del cuadro cajamarquino, Bruno Duarte enfatizó el nivel competitivo de UTC.
Por Redacción EC

UTC de Cajamarca y Alianza Lima se preparan para uno de los partidos más atractivos de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. A pocas jornadas de iniciado el certamen, ambos clubes comandan la tabla con 10 puntos, lo que añade un condimento extra al choque.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: