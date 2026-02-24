UTC de Cajamarca y Alianza Lima se preparan para uno de los partidos más atractivos de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. A pocas jornadas de iniciado el certamen, ambos clubes comandan la tabla con 10 puntos, lo que añade un condimento extra al choque.

El defensor del cuadro cajamarquino, Bruno Duarte enfatizó el nivel competitivo de UTC y lo que representa medir fuerzas contra un rival con historia en el fútbol peruano.

UTC y Alianza se enfrentarán este sábado 28 de febrero a la 01:45pm en Cajamarca.

“UTC tiene con qué pelear y el duelo ante Alianza será un gran espectáculo”, afirmó en radio Ovación.

Su declaraciones también fueron recogidas en L1Max, en donde habló de la posible ausencia de Paolo Guerrero en el choque.

“Sabemos la jerarquía que tiene Paolo, hay que tener sus precauciones, al igual que en el caso de Hernán Barcos. Son jugadores que no les puedes dar ni un centímetro”, dijo.