La CONAR dio a conocer la designación arbitral para el partido de vuelta entre Cusco FC y Sporting Cristal, correspondiente a los playoffs de la Liga 1 2025. El encargado de impartir justicia será Bruno Pérez, árbitro FIFA, en un encuentro que genera expectativa por lo que ambos equipos se juegan en esta instancia del campeonato.

El compromiso se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario donde Cusco FC intentará hacerse fuerte en condición de local para revertir la serie, mientras que Sporting Cristal buscará imponer su experiencia y asegurar su objetivo lejos de Lima. La elección de Pérez apunta a garantizar un arbitraje con experiencia en partidos de alta tensión.

Bruno Pérez estará acompañado por un equipo arbitral de primer nivel, con jueces asistentes y cuarto árbitro designados también por la CONAR, además del respaldo del VAR, herramienta clave en encuentros definitorios.

La designación arbitral no ha pasado desapercibida entre hinchas y analistas, quienes esperan un arbitraje imparcial y firme. Cusco FC y Sporting Cristal se preparan para un partido intenso, donde cada decisión puede marcar el rumbo de la serie y el desenlace de la Liga 1 2025.