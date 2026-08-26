Tras salir del Bayern: Felipe Chávez es anunciado como nuevo refuerzo de Magdeburg.

Felipe Chávez ya tiene nuevo equipo. El 1. FC Magdeburg anunció en redes sociales la llegada del volante peruano, quien fue cedido a préstamo por el Bayern Munich. ‘Pippo’ jugará en la Segunda División de Alemania y tendrá como objetivo gozar de continuidad y consolidarse en el fútbol alemán. Antes de marcharse, el cuadro bávaro comunicó la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2028.

El peruano ya tuvo una experiencia a préstamo durante la segunda mitad de la temporada pasada, cuando defendió los colores del FC Colonia y disputó siete encuentros en la Bundesliga. Ahora, el Magdeburg será su nueva estación y le permitirá competir con mayor regularidad mientras continúa vinculado al Bayern.

Christoph Freund, director deportivo del Bayern, destacó la evolución del futbolista y explicó los motivos detrás de la renovación y la cesión. “Chávez dio nuevos pasos en su desarrollo durante la pasada temporada en el FC Colonia y ahora deberá seguir teniendo minutos de forma regular en Magdeburgo. Hemos ampliado su contrato porque estamos convencidos de su potencial de cara al futuro”, señaló.

👋🏻 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐔𝐒, 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐏𝐄!



Der FCM hat Felipe Chávez vom FC Bayern München auf Leihbasis verpflichtet. Anschließend verfügt unser Club zudem über eine Kaufoption für den 19-jährigen Mittelfeldspieler.



Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, Felipe! 😁

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Chávez llegó al Bayern en 2019, procedente de las divisiones menores del FC Augsburg, y recorrió las distintas categorías formativas del club. Su debut con el equipo principal se produjo en enero, en la goleada por 8-1 sobre VfL Wolfsburg en el Allianz Arena. Además, el volante ya se estrenó con la selección peruana en octubre pasado ante Chile.

El cambio para Chávez tiene como objetivo la continuidad. El peruano necesita sumar minutos y abrirse paso en el fútbol alemán. Además, es un elemento importante para Mano Menezes, quien lo tiene en la mira de cara a los próximos amistosos de la Bicolor.

Viel Erfolg, Felipe! 💪



Der FC Bayern hat den Vertrag von Felipe Chávez verlängert und verleiht ihn für die Saison an den 1. FC Magdeburg. ℹ️



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