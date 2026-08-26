Tras salir del Bayern: Felipe Chávez es anunciado como nuevo refuerzo de Magdeburg.
Tras salir del Bayern: Felipe Chávez es anunciado como nuevo refuerzo de Magdeburg.
Por Redacción EC

Felipe Chávez ya tiene nuevo equipo. El 1. FC Magdeburg anunció en redes sociales la llegada del volante peruano, quien fue cedido a préstamo por el Bayern Munich. ‘Pippo’ jugará en la Segunda División de Alemania y tendrá como objetivo gozar de continuidad y consolidarse en el fútbol alemán. Antes de marcharse, el cuadro bávaro comunicó la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2028.

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