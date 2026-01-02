A casi cinco años de su llegada al Perú para firmar por Alianza Lima, Hernán Barcos ahora defenderá los colores de otro club: Cajamarca FC. El ‘Pirata’ fue finalmente anunciado de manera oficial como refuerzo del recién ascendido a la Liga 1. El delantero argentino nacionalizado peruano, de 41 años, dejó huella en la entidad blanquiazul con 77 goles en 189 partidos disputados. Por ello, aquí te brindamos las cinco anotaciones más icónicas del ‘Pirata’ en Matute.

El gol del título ante Sporting Cristal

La imagen más representativa de Barcos con la camiseta de Alianza Lima se dio en la final de la Liga 1 2021. Frente a Sporting Cristal, en un año atípico que empezó con la amenaza del descenso y terminó en una definición por el campeonato, el atacante resolvió la serie con un solo tanto. Se acomodó en el área y venció a Alejandro Duarte para desatar la celebración en el Estadio Nacional y en buena parte del país.

El cabezazo clave en Ayacucho

En el Clausura 2022, cuando el margen de error era mínimo, Alianza Lima visitó una de las plazas más complejas del torneo. En la fecha 18, ante Ayacucho FC, el encuentro se resolvió con un cabezazo de Barcos que llegó cargado de tensión y alivio. Fue el 1-0 que mantuvo a los íntimos en carrera por el título y reafirmó su peso en los momentos límite.

El silencio en La Bombonera

En la Copa Libertadores 2025, Barcos volvió a demostrar su jerarquía internacional. Alianza Lima caía ante Boca Juniors en Buenos Aires, pero a los 19 minutos apareció el ‘Pirata’ para conectar de cabeza y callar La Bombonera. Aunque el partido terminó en derrota, los íntimos avanzaron por penales y ese gol quedó como uno de los más celebrados fuera del país.

La noche épica frente a Talleres

Alianza Lima llevaba una década sin ganar en Matute por fase de grupos de la Libertadores. Ante Talleres de Córdoba, con un jugador menos y el marcador igualado, Barcos asumió el rol de héroe. En la última jugada, controló en el área, se tomó un segundo de más y definió para el 3-2 final que hizo estallar el Alejandro Villanueva.

El golpe final a Gremio

La despedida poética llegó ante un viejo conocido. En Porto Alegre, frente a Gremio, Barcos marcó en el minuto 90 para sellar la clasificación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana. Fue el empate 1-1 que cerró la serie y eliminó a su exequipo, una escena que resumió su historia con el club: experiencia, temple y goles en el momento justo.