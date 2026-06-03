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Sorpresa en la Liga 1: Javier Rabanal podría convertirse en técnico de Cusco FC. (Foto: Universitario)
Sorpresa en la Liga 1: Javier Rabanal podría convertirse en técnico de Cusco FC. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Javier Rabanal podría regresar rápidamente al fútbol peruano. Tras su salida de Universitario de Deportes, el entrenador español volvió a aparecer en el radar de un club de la Liga 1 y esta vez sería Cusco FC el interesado en contratarlo.

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