Javier Rabanal podría regresar rápidamente al fútbol peruano. Tras su salida de Universitario de Deportes, el entrenador español volvió a aparecer en el radar de un club de la Liga 1 y esta vez sería Cusco FC el interesado en contratarlo.

Según se pudo conocer, la directiva del cuadro dorado ya habría iniciado contactos con el entorno del técnico europeo. La intención del club cusqueño es encontrar cuanto antes al reemplazante de Alejandro Orfila para afrontar el Torneo Clausura.

Rabanal aparece como el principal candidato debido a la experiencia que ganó en el fútbol peruano durante su etapa en Universitario. Aunque su paso por el cuadro crema fue corto, dejó algunos partidos competitivos y mostró una propuesta ofensiva que llamó la atención.

En su estadía en Ate, el entrenador español dirigió 12 encuentros y registró cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. Sin embargo, los resultados y la presión terminaron provocando su salida de la institución merengue hace algunas semanas.

Cusco FC, por su parte, terminó el Torneo Apertura en el sexto lugar con 27 puntos, a 13 unidades del líder Alianza Lima. El objetivo del club para el Clausura será mantenerse en la pelea de la tabla acumulada y buscar un cupo a un torneo internacional para la próxima temporada.

SOBRE EL AUTOR