Javier Rabanal fue oficializado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes y dejó su primer mensaje cargado de ilusión y compromiso con la hinchada crema. “Hoy empezamos a escribir una nueva HISTORIA en Universitario. ¡Nos vemos en Lima!”, expresó el técnico, marcando el inicio de una etapa que genera expectativa en el club de Ate.

La directiva de Universitario apostó por Rabanal con el objetivo de consolidar un proyecto deportivo competitivo, mantener el protagonismo en la Liga 1 y pelear con fuerza en los torneos internacionales. Su llegada se da en un contexto de altas exigencias, acorde a la historia y grandeza del club.

El nuevo estratega asumirá el reto de trabajar con un plantel que combina experiencia y juventud, y que viene de temporadas donde el equipo se mantuvo como animador del campeonato peruano. La pretemporada será clave para plasmar su idea de juego y fortalecer la identidad del equipo.

La hinchada crema, siempre exigente y apasionada, espera que la era Rabanal esté marcada por resultados, buen fútbol y títulos. Con su arribo a Lima en los próximos días, comenzará oficialmente un nuevo capítulo en la historia de Universitario de Deportes.