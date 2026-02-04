Escuchar
(2 min)
En su debut: Esteban Pavez salió lesionado en Alianza Lima vs 2 de Mayo y enciende las alarmas

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Esteban Pavez recibió la confianza del técnico Pablo Guede para jugar como titular con Alianza Lima vs 2 de Mayo, por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Y si bien cumplía su función, su suerte cambió en el segundo tiempo, cuando tuvo que abandonar el campo de juego por fuerte golpe en la rodilla.

Tipo de trabajo:noticia original
