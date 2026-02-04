En su debut: Esteban Pavez salió lesionado en Alianza Lima vs 2 de Mayo y enciende las alarmas

Esteban Pavez recibió la confianza del técnico Pablo Guede para jugar como titular con Alianza Lima vs 2 de Mayo, por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Y si bien cumplía su función, su suerte cambió en el segundo tiempo, cuando tuvo que abandonar el campo de juego por fuerte golpe en la rodilla.

A los 75′, el jugador cayó al campo con claras muestras de dolor y no iba a continuar. La reacción de Guede fue de lamento absoluto, pues lo considera un futbolista clave en esa zona.

hora, el volante chileno pasará los exámenes médicos a su regreso a Lima para determinar la gravedad de su lesión. Su presencia en el partido de vuelta está en duda.

