El partido Alianza Lima vs. Inter Miami será el centro de atención para los amantes del fútbol, pues se trata de un evento único con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Debido a la magnitud del evento, Liga 1 MAX sorprendió a sus seguidores y anunció que transmitirá el partido entre ambos equipos por la Noche Blanquiazul 2026.

Mediante un post en redes sociales, el canal encargado de transmitir todos los partidos del fútbol peruano comunicó que los hinchas aliancistas podrán disfrutar del partido por su señal. “La Noche Blanquiazul va por L1 MAX”, se puede leer en la publicación.

Alianza Lima buscará un refuerzo extranjero. (Foto: Alianza Lima)

Con ello, L1 MAX se suma a Latina como los canales que transmitirán el Alianza Lima vs. Inter Miami con Lionel Messi. Los hinchas podrán conectarse a cualquiera de las transmisiones para no perderse ningún detalle de este evento.

De hecho, cada uno hará un despliegue único para cubrir el antes, durante y después de la Noche Blanquiazul. Al tratarse de una noche histórico, donde estrellas como Lionel Messi estarán presentes, es importante cuidar cada detalle de la transmisión.

Como se sabe, Alianza Lima recibirá este sábado 24 de enero en Matute al Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026. Las entradas ya están a la venta y hay descuentos del 40% hasta este jueves 22.

🔥 LA NOCHE BLANQUIAZUL VA POR L1MAX



⭐️ NO TE PIERDAS EL DUELO ENTRE ALIANZA LIMA Y EL INTER MIAMI DE LEO MESSI



▶️ ESTE SÁBADO 24 A LAS 8 PM pic.twitter.com/vdqdDLCdMl — L1MAX (@L1MAX_) January 21, 2026