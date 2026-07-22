Alianza Lima oficializó la llegada de Alfredo Arosemena como nuevo administrador temporal, quien asumió formalmente la gerencia general tras ser ratificado por la Junta de Acreedores. Su incorporación se da en un momento positivo para el equipo, que viene de conquistar el Torneo Apertura y arrancar con triunfo el Clausura.

📄𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐀𝐥𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨 𝐀𝐫𝐨𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐚- 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐆𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛. pic.twitter.com/audzxXoxxS — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 22, 2026

Arosemena destacó que su gestión buscará potenciar lo avanzado y corregir aspectos clave, sin cambios bruscos en el rumbo institucional. Además, remarcó que uno de los principales objetivos será concretar los grandes proyectos del club, fortalecer el vínculo con los socios y recuperar los valores históricos que identifican a la institución blanquiazul.

En el plano deportivo, el nuevo gerente general fue claro: la prioridad será alcanzar el título a fin de temporada y mejorar el rendimiento en torneos internacionales. Asimismo, garantizó respaldo total al plantel y al comando técnico, señalando que los refuerzos se evaluarán de acuerdo con las necesidades deportivas y el calendario.

Finalmente, Arosemena adelantó importantes planes de infraestructura, como la ampliación y modernización del estadio Alejandro Villanueva y el desarrollo de un Centro de Alto Rendimiento. También subrayó la apuesta por las divisiones menores y el crecimiento integral del club, incluyendo el fútbol femenino y otras disciplinas, con el objetivo de consolidar a Alianza Lima como una institución modelo en el país.