Por Redacción EC

Alianza Lima oficializó la llegada de Alfredo Arosemena como nuevo administrador temporal, quien asumió formalmente la gerencia general tras ser ratificado por la Junta de Acreedores. Su incorporación se da en un momento positivo para el equipo, que viene de conquistar el Torneo Apertura y arrancar con triunfo el Clausura.

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