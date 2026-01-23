¡Nuevamente en nuestro país! Lionel Messi volverá a pisar la ciudad de Lima este jueves 23 de enero del 2026. El astro argentino llegará a la ‘Ciudad de los Reyes’ junto con el plantel de Inter Miami para disputar el duelo amistoso ante Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026.

Esta podría ser la última oportunidad de ver al ocho veces Balón de Oro disputar un duelo en nuestro país, por lo que su arribo generará gran expectativa entre los fanáticos del balompié.

Llegada de Lionel Messi en vivo: