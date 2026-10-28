Jean Deza despejó las dudas sobre su futuro y confirmó que continuará en Domingo Dianderas para afrontar la recta decisiva de la Copa Perú 2026. Luego de reconocer que estaba evaluando su permanencia en el equipo de Chincha por las dificultades que encontró en el torneo, el delantero anunció que regresará a los entrenamientos y pidió tranquilidad a sus seguidores.

El popular ‘Ratón’ comunicó su decisión durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde aseguró que viajará a Chincha para reincorporarse al plantel. De esta manera, el futbolista dio marcha atrás a la incertidumbre que había generado días después de ser anunciado como refuerzo del conjunto de Jorge Luna.

¿Qué dijo Jean Deza sobre su continuidad en Domingo Dianderas?

A través de su transmisión en Instagram, el atacante confirmó que volverá a entrenar con el equipo chinchano y lo hizo con el tono distendido que suele utilizar en sus redes sociales.

“Tranquilos, ya mañana estoy en Chincha. No se preocupen mañana será mi primer entrenamiento. Así que duérmanse mis niños que el loquito mañana tiene que estar fino”, dijo el jugador.

Con estas palabras, Deza dejó atrás las dudas sobre su continuidad y anunció que se sumará a los trabajos del equipo. Su reincorporación se produce en un momento importante para Domingo Dianderas, que busca avanzar en la Etapa Nacional de la Copa Perú.

¿Por qué Jean Deza puso en duda su continuidad?

La incertidumbre surgió después del empate 1-1 de Domingo Dianderas frente a Atlético Torino, en Talara, por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Deza integró la lista de suplentes, pero no ingresó al campo, por lo que todavía no ha debutado oficialmente con el conjunto chinchano.

Tras el encuentro, el delantero reconoció que su adaptación al torneo había sido complicada y que necesitaba conversar con personas vinculadas al club antes de tomar una decisión sobre su futuro.

“Es una experiencia nueva. No ha sido la mejor”, manifestó al referirse a su llegada al equipo. También describió las exigencias de la competición: “Copa Perú es jodido, pero es lo que me toca, donde tengo que estar y dar lo mejor para poder el otro año volver a Primera”.

Jean Deza cambia de decisión y anuncia cuándo volverá a entrenar con Domingo Dianderas. Foto: Instagram/Domingo Dianderas

Cuando le preguntaron directamente si continuaría en Domingo Dianderas, respondió: “La verdad que la estoy analizando, si voy a seguir, porque la verdad que estaba jodido, pero bueno, vamos a conversarlo y vamos a ver qué pasa”.

¿Cuándo volverá a jugar Domingo Dianderas?

Domingo Dianderas se prepara para recibir a Atlético Torino en el encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú. El partido está programado para el domingo 1 de noviembre en Chincha, donde el equipo buscará conseguir la clasificación tras el empate obtenido en Talara.

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