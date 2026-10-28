Jean Deza cambia de decisión y anuncia cuándo volverá a entrenar con Domingo Dianderas. Foto: Instagram
Jean Deza cambia de decisión y anuncia cuándo volverá a entrenar con Domingo Dianderas. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Jean Deza despejó las dudas sobre su futuro y confirmó que continuará en Domingo Dianderas para afrontar la recta decisiva de la Copa Perú 2026. Luego de reconocer que estaba evaluando su permanencia en el equipo de Chincha por las dificultades que encontró en el torneo, el delantero anunció que regresará a los entrenamientos y pidió tranquilidad a sus seguidores.

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