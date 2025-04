En otra noche para el recuerdo, Universitario de Deportes logró una significativa victoria sobre Barcelona de Guayaquil, ,manteniéndose con vida e ilusiones en la tabla del grupo B de la Copa Libertadores. Manuel Barreto, entrenador interino del cuadro crema, compartió sus reflexiones sobre el triunfo y el equipo en conferencia de prensa. Conoce qué dijo a continuación

“Este equipo, Universitario pertenece a la élite de Sudamérica. Somos parte de un proceso que vamos creciendo paso a paso, necesitábamos regalarnos un partido como este ya que enfrentamos a un equipo fantástico”, destacó Barreto, resaltando el crecimiento del club en los últimos tiempos.

“Sabíamos las fortalezas físicas que tenía, el juego que tienen, el orden le gana al desorden y la idea es siempre estar ordenado. Al final ha sido un resultado merecido y creo que pudo ser más abultado a nuestro favor”, añadió sobre el rival, uno de los equipos más fuertes del grupo.

Al reflexionar sobre las decisiones que lo llevaron a asumir el cargo interino, expresó: “Lo ganan los futbolistas, este era uno de los partidos más difíciles del año. Yo tomé la decisión de asumirlo, me pareció lo más correcto y necesario, no hay nadie más que conozca este equipo que yo, lo conozco al milímetro”.

“Hace cinco años pasé una de las noches más duras de mi vida cuando Barcelona jugando de local nos ganó (4 a 0), la pasé mal en pandemia pero no me rendí. Este es un premio que me regalan los jugadores, esta es una experiencia increíble, me pareció que lo más indicado era que yo asuma”, sentenció Barreto.