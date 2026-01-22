La Noche Blanquiazul 2026 promete ser todo un acontecimiento. El 24 de enero se verán las caras Alianza Lima e Inter Miami en un duelo amistoso que marcará la presentación de la plantilla a la hinchada ‘íntima’.

No obstante, un anuncio de último momento cambió los planes para la presentación del conjunto ‘íntimo’ ante su hinchada.

La productora a cargo del evento difundió un comunicado dirigido al público en general, en el que se informó sobre una modificación en el desarrollo del evento.

De esta manera, el horario oficial en el que se jugará el partido entre Alianza Lima e Inter Miami será a las 5:00 p.m.

“El nuevo horario oficial responde a criterios de seguridad y logística”, indicaron en el comunicado.