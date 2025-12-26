La Noche Blanquiazul 2026 promete ser todo un acontecimiento. El 24 de enero se verán las caras Alianza Lima e Inter Miami en un duelo amistoso que marcará la presentación de la plantilla a la hinchada ‘íntima’.
El conjunto de la MLS llegará a Lima con todas sus estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Jordi Alba.
Por su lado, el conjunto blanquiazul presentará en el estadio Alejandro Villanueva a la plantilla que irá por el título de la Liga 1, bajo la dirección técnica de Pablo Guede.
En las últimas horas se confirmó el artista que brindará el show de medio tiempo en el ansiado duelo.
Se trata del cantante Wampi, cantante cubano es reconocido en el género ‘reparto’.
