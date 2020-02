Pablo Bengoechea fue contundente para confirmar que Jean Deza no será convocado para el partido contra Deportivo Municipal, a disputarse este viernes. El ´Profesor’ afirmó que el accionar del atacante fuera de las canchas cambió el trabajo de la semana en Alianza Lima, ya que contaba con él para recibir a los ediles por la Liga 1.

“Deza si había empezado la semana con posibilidades de estar, nosotros decimos siempre que el futbolista que llama la atención por lo que no hace en la cancha no nos gusta y si perjudica la imagen de la institución nos gusta menos”, dijo Bengoechea.

“Creo que sí ha dañado la imagen y no se ha portado bien. El martes estábamos a tres días de jugar el partido, ya ha pasado anteriormente que hay futbolistas que no han sido tomados en cuenta porque no hacen las cosas bien, solo que no salen en la televisión, pero nosotros nos enteramos todos”, agregó.

Para finalizar, el técnico uruguayo fue claro y contundente: “Si hacen algo que perjudica al grupo ellos saben que no son tenidos en cuenta. Nadie se saca solo y vamos a seguir con esa norma”.

Alianza Lima enfrentará este viernes a Deportivo Municipal, por la fecha 5 del Apertura de la Liga 1. El duelo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva a partir de las 8 de la noche.

Alianza Lima Pablo Bengoechea Jean Deza

