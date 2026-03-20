Pablo Guede tomó una decisión firme sobre su futuro y continuará al mando de Alianza Lima, pese al interés de San Lorenzo. El técnico argentino optó por seguir en el cuadro blanquiazul, priorizando el proyecto deportivo que viene desarrollando en el fútbol peruano.

La propuesta del conjunto argentino representaba una oportunidad importante en su carrera, pero Guede decidió no aceptarla. Su determinación responde al compromiso que ha construido con la directiva, el plantel y la hinchada, en un momento clave de la temporada.

Desde su llegada, el estratega ha trabajado en consolidar una idea de juego y fortalecer al equipo con miras a pelear el título. En ese sentido, considera que aún hay objetivos por cumplir y que el grupo tiene el potencial necesario para competir al más alto nivel en el torneo local.

Con esta decisión, Guede se enfoca plenamente en el próximo reto de Alianza Lima, que será enfrentar a Juan Pablo II en una jornada determinante. El objetivo es claro: sumar una victoria que acerque al equipo a la meta de consagrarse campeón del Torneo Apertura.