Por Redacción EC

Pablo Guede tomó una decisión firme sobre su futuro y continuará al mando de Alianza Lima, pese al interés de San Lorenzo. El técnico argentino optó por seguir en el cuadro blanquiazul, priorizando el proyecto deportivo que viene desarrollando en el fútbol peruano.

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