El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, se refirió al proceso que viene desarrollando al mando del conjunto blanquiazul y pidió paciencia para ver la mejor versión de su equipo. El técnico argentino explicó que el poco tiempo de trabajo ha sido un factor clave en la adaptación de su idea futbolística.

Durante su participación en el programa Modo Fútbol, el estratega fue claro al señalar que los cambios no se logran de inmediato. “En 40 días no van a entender al 100% una nueva idea de juego, con un nuevo entrenador. Con solo 20 días de pretemporada empezamos a competir y a llevar 6 partidos seguidos. Este es un proceso”, afirmó en el programa Modo Fútbol.

Guede enfatizó que el calendario apretado ha obligado al plantel a competir mientras aún se encuentra en plena etapa de adaptación. Esta situación ha limitado el tiempo disponible para entrenar y consolidar conceptos tácticos, algo que considera fundamental para que el equipo alcance su máximo rendimiento.

Finalmente, el técnico evitó dar una fecha exacta para ver el mejor nivel de Alianza Lima y respondió con sinceridad cuando fue consultado sobre ello. “Soy DT, no adivino”, señaló, dejando en claro que el crecimiento del equipo dependerá del trabajo progresivo y de la evolución que muestren sus jugadores con el paso de los partidos.