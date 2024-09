El paso de Gino Peruzzi por Alianza Lima no pasó desapercibido. Llegó con grandes expectativas tras su destacado recorrido por Boca Juniors y el fútbol europeo, y supo cumplir con lo esperado en la defensa blanquiazul. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que su continuidad estaría asegurada al finalizar su contrato a fines de 2023, el club sorprendió al no renovarlo. Así, Peruzzi se unió a la extensa lista de jugadores que dejaron Matute al término de la temporada.

Meses después de su salida de Alianza Lima, Gino Peruzzi, ahora jugador de Atlético Tucumán en Argentina, reveló que su continuidad en Matute estaba prácticamente asegurada para la presente temporada. Sin embargo, el lateral derecho confesó que la derrota en la final contra Universitario cambió los planes del club, lo que finalmente lo llevó a dejar el equipo íntimo.

“Teníamos todo apalabrado para renovar, yo tenía muchas ganas de renovar. Me sentía muy feliz en Alianza Lima. Toca perder la final y se desarmó el proyecto. El técnico Mauricio renuncia, el cambio en la parte dirigencial y los que ingresaron decidieron no contar conmigo. Me dolió mucho, pero el futbolista tiene que estar acostumbrado a esas cosas. Me hubiera encantado seguir, estaba preparado. (...) Ojalá en algún momento nos volvamos a encontrar”, dijo a Infobae.

Además, Gino Peruzzi destacó que su paso por Alianza Lima lo marcó profundamente, y aunque ahora esté lejos del club, sigue de cerca su desempeño. Expresó su deseo de que el equipo mejore a nivel continental para demostrar su grandeza: “Yo a Alianza lo sigo, es un club que seguiré siempre porque fui feliz. Estaría bueno que se mejore en lo internacional, es una lástima que no pueda llegar un poco más lejos, no se está dando eso. Pero es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, sin duda”.

Gino Peruzzi también comparó a Alianza Lima con Boca Juniors, destacando la pasión de los hinchas y el ambiente que vivió durante su tiempo en el club. “Para mí, Alianza es muy parecido a Boca por la pasión que tiene el hincha, por la cantidad de gente fanática. Cuando nos tocaba ir al interior, toda la ciudad era una locura la bienvenida. El estadio es hermoso para jugar con tanta gente alentando. Fue un paso muy lindo en Alianza. La verdad me sentí muy cómodo desde el primer día. Tuve la suerte de llegar y jugar enseguida, que es muy importante. La gente fue 10 puntos. Tuve la suerte de salir campeón. Tengo los mejores recuerdos”, agregó sobre su grata experiencia en la institución blanquiazul.