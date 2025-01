Desde que inició el 2025, Jean Deza estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que su expajera, Gabriela Alava lo denunciará ante las autoridades por agresión física. El ‘ratón’ reapareció hace unos días para explicar la situación y afirmó que volverá a jugar profesionalmente.

En las últimas horas, Reimond Manco mediante un podcast “Rivales, no Enemigos” se manifestó sobre la situación que pasa el exjuador de la selección peruana y se solidarizó con él.

“Qué increíble jugador, increíblemente. Es demasiado rápido y me apena mucho lo que está saliendo de él, que habiendo sido contratado por Juan Pablo II ya no esté. Lo poco que lo he tratado se ve que es buena persona, aveces los errores pasa porque hay cosas atrás, cosas que uno sabe”, expresó Manco.

“No está bien lo que hizo y no es un ejemplo para que los chicos vean y se rían, o para que la gente se mofe de eso. Pero yo quiero tocar más a fondo el tema personal de este chico. Es un chico que aún puede, con mucho talento que no se puede dejar desperdiciar”, agregó Manco.

“Ya pasó con muchos, y me incluyo, que se dejó pasar y está bien porque cada quien asume sus consecuencias, pero si hay alguien o gente que lo puede ayudar, espero que lo puedan ayudar y que él se deje ayudar”, finalizó.