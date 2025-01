Jean Deza volvió a aparecer frente a la prensa tras la denuncia de su exnovia por agresión física. El deportista conversando con los medios de comunicación afirmó que no irá a la cárcel y dentro de poco volverá a las canchas de fútbol tras superar este proceso.

El exfutbolista de la selección peruana aseguró que dentro de poco saldrá la verdad y él retomará su profesión. “Estábamos en una fiesta, habíamos tomado un poco de alcohol, pero bueno, como ya te dije hermano, ya está aclarado, va a salir la verdad y ya está. Yo voy a seguir jugando por más que a la gente no le guste. La gente puede opinar, calificarme, pero realmente los que me conocen saben cómo soy. Pero voy a seguir jugando no te preocupes, dentro de poco van a ver en qué equipo”

“Las verdades van a salir y ya está. Han hecho peritaje en mi habitación y han encontrado absolutamente nada. En ningún momento han encontrado en la ducha (sangre). Yo no tengo que esconder nada como lo he dicho de repente sí me he equivocado y lo tengo que aceptar y bueno, esto ya es transcurso de la ley, lo que digan y lo que me impongan lo voy a respetar”, agregó Deza.

“Quiero que se me juzgue por algo que he hecho que la verdad no está bien, no lo justifico, pero no algo que está vendiendo la prensa, como que la he querido matar, eso es algo muy fuerte”, aseveró.

“No voy a ir a la cárcel. Pueden imputar, pero tiene que tener pruebas, pero como te digo, estoy consciente de lo que ha pasado y muy apenado nada más, pero no tampoco la cárcel”, finalizó.