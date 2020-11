Jhilmar Lobatón no va más en Sporting Cristal. La mañana de este viernes, el club rimense hizo oficial la desvinculación del futbolista por acuerdo de ambas partes, aunque no especificó los motivos de la salida del deportista de 22 años.

“El Club y el futbolista Jhilmar Lobatón han resuelto su vínculo contractual de mutuo acuerdo”, fue parte del categórico pronunciamiento de Sporting Cristal sobre la situación de Jhilmar Lobatón.

Asimismo, la entidad agradeció al jugador por el tiempo que estuvo. “Sporting Cristal y la familia celeste agradecen a Jhilmar por el tiempo entregado a la institución, deseándole éxitos en su carrera profesional”, señaló el club.

Hace unos días, circuló en las redes sociales que Jhilmar Lobatón habría infringido los protocolos de seguridad del club tras asistir a una fiesta. Ese sería el motivo por el que Sporting Cristal decidió la desvinculación con el jugador de 22 años.

Jhilmar, hermano de Carlos Lobatón, uno de los referentes de Sporting Cristal en los últimos tiempos, firmó en enero del 2019 su primer contrato profesional con el club por dos temporadas.

Para tener mayores oportunidades de jugar, Jhilmar Lobatón fue cedido a préstamo a San Martín y UTC ese año. Para la presente temporada, el mediocampista regresó y disputó dos encuentros con Sporting Cristal, ante Atlético Grau y Binacional. Fue frente a este último rival que marcó su primer gol en la Primera División.

“El gol se lo dediqué a mi hermano Carlos que estaba en la tribuna. Me escribió hoy temprano, me dijo que estaba alegre, que había llorado y que si no me había escrito antes era porque estaba muy emocionado por mi debut y el gol”, contó Jhilmar en diálogo con RPP, sobre el emotivo momento.

