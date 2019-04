Sudamericano Sub 17: ¿Puede Perú clasificar al Mundial de la categoría en Brasil?

Es inexplicable cómo un equipo se puede derrumbar de la noche a la mañana, pero sucede. Hay casos de clubes o selecciones que se caen en el último tramo de un torneo y terminan perdiéndolo todo. Y eso le está pasando a selección peruana Sub 17 en el Sudamericano Sub 17. El elenco dirigido por Carlos Silvestri ha pasado de ser el mejor en la tabla general de la fase de grupos (8 puntos, cinco goles a favor y solo uno en contra) a estar penúltimo en el hexagonal final con números preocupantes y lejos de la clasificación al Mundial de la categoría en Brasil.

En tres fechas jugadas, la Bicolor solo ha sumado una unidad, marcó dos tantos y encajó cinco. Marcha penúltimo en la tabla. Solo hay un equipo que está peor: Ecuador. Los norteños tienen el mismo puntaje y la cantidad de goles anotados que nuestra selección, pero han recibido un tanto más. Y ese será nuestro próximo rival este jueves.

Mira el vídeo motivacional para la Selección Peruana Sub 17. (Video: Sudamericano Sub 17 | Foto: Captura)

-¿Qué necesita Perú para clasificar?-

Tras la caída ante Paraguay por 0-2, el sueño de disputar una Copa del Mundo Sub 17 por tercera vez (ya la jugamos en el 2005 donde fuimos organizadores, y en el 2007 con los recordador ‘jotitas’) se complica cada vez más, pero no es imposible.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1. Argentina 3 2 1 0 3 0 3 7 2. Chile 3 2 0 1 4 4 0 6 3. Paraguay 3 1 2 0 5 3 2 5 4. Uruguay 3 1 1 1 6 4 2 4 5. Perú 3 0 1 2 2 5 -3 1 6. Ecuador 3 0 1 2 2 6 -4 1

Teniendo en cuenta que al Mundial clasifican cuatro países de Sudamérica y observando la tabla de posiciones -Uruguay está cuarto con 4 puntos y +2, Paraguay marcha tercero con 5 unidades y +2, y Chile está segundo con 6 puntos y +0- el seleccionado patrio aún tiene chances. Eso sí, los muchachos de Silvestri necesitan ganar los dos encuentros que le quedan (ante Ecuador el jueves y frente a Uruguay el domingo) y esperar otros resultados.

"[Ante Ecuador] es un partido de descarte para ambas selecciones. Nuestro objetivo es llegar a la última fecha con opciones", dijo el técnico Silvestri después de la derrota ante Paraguay.

Perú se jugará todas sus chances ante Ecuador. (Foto: Jesús Saucedo)

Con la calculadora en una mano y el rosario en la otra, estos son los escenarios que se debe tener la ‘Blanquirroja’ en la siguiente fecha para seguir con vida. Dependiendo de lo que ocurra ante Ecuador se puede soñar con el Mundial.

Victoria: En la siguiente fecha, Perú jugará un partido de descarte con el conjunto ecuatoriano. Con un triunfo llegaría a 4 puntos e igualaría a Uruguay, que enfrentará a Chile; y se pondría a uno de Paraguay, que se verá las caras con Argentina (7 puntos). Lo ideal sería que los guaraníes y charrúas no sumen ninguna unidad, pero un empate también mantendría vivas nuestras esperanzas.

Empate: Si Perú empata con Ecuador, tendría que esperar que Uruguay y Paraguay pierdan sus respectivos partidos para tener posibilidades en la última jornada.

Derrota: Una caída dejaría sin chance alguna al equipo de Carlos Silvestri.

-Razones de la caída-

Errores propios: La presión repentina de clasificar al Mundial como locales en el Sudamericano Sub 17 –no hubiera sido así si manteníamos la sede- que tienen los 23 convocados es grande. Y eso a veces pasa factura en la cancha.

En los dos últimos partidos, la selección recibió cinco goles, de los cuales cuatro fueron errores no forzados. Puede ser culpa de la desesperación por anotar el primer gol o por el nerviosismo que genera en un chico 17 años.

Desorden general: Ante Argentina en la primera fecha y frente a Chile en la segunda, Perú mostró rebeldía. Sin embargo, el hecho de no llegar primero al gol generó que los futbolistas pierdan el orden en las líneas y quede un equipo muy largo. Los rivales han sabido aprovechar eso.

Ausencias y malos cambios: Ante Paraguay, Yuriel Celi y Rafael Caipo, dos pilares en la selección, no pudieron estar por acumulación de tarjetas. El ingreso de Didier La Torre en el mediocampo no funcionó y las variantes en la segunda mitad no estuvieron a la altura de las circunstancias. La suma de ambos dieron como resultado lo siguiente: el colectivo no funcionó y las individuales (la de Óscar Pinto, por ejemplo) tampoco.

Perú tiene chances de clasificar al Mundial y estos chicos han demostrado amor propio, pese a sus obvias limitaciones técnicas y tácticas. Y como pregona Diego Simeone, el técnico mejor pagado del mundo: “No ganan siempre los buenos, ganan los que luchan”.