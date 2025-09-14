Universitario de Deportes obtuvo una gran victoria por 2 a 1 sobre FBC Melgar en el estadio Monumental de la UNSA. No obstante, no todas son buenas noticias: Anderson Santamaría salió lesionado en el primer tiempo.

El defensor tuvo que salir sustituido en el minuto 29 por César Inga. Una camilla lo ayudo a retirarse del terreno de juego y no pudo evitar las lágrimas.

Si bien aún no hay un diagnóstico oficial por parte del club, la preocupación menguó cuando se le vio a Santamaría caminando a la salida del estadio. Aunque con una leve cojera.

🚨 Así salió Anderson Santamaría del Monumental de la UNSA.



El defensor será evaluado por el cuerpo médico de Universitario cuando arriben a Lima. ⚽🩺 pic.twitter.com/DGIAXigCat — Fútbol en América (@FAamericatv) September 15, 2025

Universitario derrotó 2-1 a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, este domingo 14 de septiembre. Jhonny Vidales (8′) golpeó primero a favor del Dominó.

No obstante, Jairo Concha (23′) apareció para marcar un golazo de larga distancia. A diez minutos del final, William Riveros (81′) anotó el tanto de la remontada.

Con este resultado la ‘U’ se pone en la cima de la tabla de posiciones con 18 puntos.

