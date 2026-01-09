El club Universitario de Deportes, emitió un comunicado en el que se refiere a las expresiones usadas por su director deportivo, en contra de la FPF al decir que había dejado a los clubes un torneo que era un “cadáver”.

La federación reconoció que las palabras de Barco “quizá no fueron las más adecuadas” pero estas expresan la preocupación que existe en la actualidad por el mal manejo que ha tenido la organización, en específico en el tema de los derechos de transmisión y depósitos atrasados por parte de la empresa 1190 Sports.

“Las declaraciones brindadas por nuestro Director Deportivo, Álvaro Barco, contienen expresiones y adjetivos que pueden resultar inadecuados en su forma. Sin embargo, el fondo del planteamiento se mantiene plenamente vigente, en tanto responde a una preocupación legítima y objetiva sobre el actual modelo de comercialización de los derechos de televisión, que está siendo perjudicial en la mayoría de clubes profesionales y con los resultados de la economía de la liga”, señala el documento.

Para la ‘U’, el modelo actual a cargo de la empresa 1190 Sports, presenta dificultades estructurales que afectan la economía de los clubes, ya que están recibiendo pagos atrasados que ya superan los 60 días.

Por ello, pidió a la FPF revisar dicho modelo con el objetivo de avanzar “hacia un sistema sostenible, transparente y financieramente viable, que permita a todos los clubes cumplir oportunamente con sus compromisos y fortalecer el producto fútbol peruano”.

También se refirió al comunicado emitido por la FPF en el que afirma que Universitario ha conseguido tres títulos seguidos durante la organización de la Federación que crítica.

“Universitario de Deportes ha demostrado en los últimos años una gestión económica responsable y eficiente, que ha permitido sostener un proyecto deportivo competitivo y exitoso, con resultados deportivos concretos reflejados en la obtención del tricampeonato. En ese marco, el Club rechaza cualquier intento de desvirtuar o relativizar dichos logros, los cuales han sido alcanzados con esfuerzo, sacrificio y apego al marco de planificación presupuestaria, ejercicio con cumplimiento de las obligaciones contractuales, laborales y financieras”, remarca.

