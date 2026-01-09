La Federación Peruana de Fútbol (FPF) respondió de inmediato a las recientes declaraciones del gerente deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco quien señaló que la institución les ha entregado a los clubes un “cadáver” para administrar.

Este calificativo al parecer no gustó nada a los directivos de la federación y mediante un comunicado le respondieron que ese “cadáver” le ha permitido al club que actualmente representa “haber sido campeón en los últimos tres años y recibir ingresos sin precedentes”.

“Desde que la organización de la Liga1 estuvo en el ámbito de la FPF, el campeonato mejoró de manera concreta. Hoy es un torneo mejor organizado y con mayor valor como producto deportivo. Gracias a esta gestión, el valor del naming right y de los patrocinios se incrementaron; los ingresos por derechos de televisión aumentaron en un 20% para cada club; y la FPF asumió los costos operativos que antes no se cubrían, permitiendo que los clubes tengan más recursos disponibles”, sostiene la FPF en un comunicado.

Barco criticó el retraso que los clubes están teniendo al cobrar el dinero que debe entregar 1190 Sports por derechos de transmisión, ya que esto afecta la economía de los clubes, sobre todo en un momento en que son ellos los que ahora se deben encargar de organizar el campeonato.

Sin embargo, la Federación respondió que no le han “quitado” dinero a ningún club. “Son los propios clubes los que administran su economía. La descentralización de los derechos de televisión impulsó que los partidos puedan verse hoy por diferentes canales y operadores, y no solo por una empresa, como ocurrió durante más de diez años sin darle mayor potencia al campeonato”.

“La FPF exhorta al Club Universitario de Deportes a pronunciarse sobre las declaraciones realizadas por su gerente, considerando la responsabilidad que su cargo implica y el daño reputacional ocasionado”, agrega en el documento.