El lateral derecho Jhilmar Lora, ex jugador de Sporting Cristal, fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Gremio Novorizontino de Brasil para la temporada 2026, marcando así su primera experiencia en el fútbol extranjero luego de terminar su contrato con el club celeste.

Lora, de 25 años, vivió un 2025 irregular en Sporting Cristal, donde pasó de ser titular a quedar relegado a la banca y fuera de las convocatorias tras la llegada del técnico Paulo Autuori, lo que propició su salida como jugador libre al finalizar su vínculo.

La decisión del peruano de fichar por Novorizontino también tiene un componente familiar, ya que se reencontrará con el entrenador Enderson Moreira, quien lo dirigió anteriormente en Sporting Cristal y confía en su potencial para recuperar su mejor nivel.

El Gremio Novorizontino compite en la Serie B del fútbol brasileño y fue uno de los equipos más sólidos la temporada pasada, quedando a pocos puntos de pelear por el ascenso, por lo que Lora llega con la misión de consolidarse y contribuir a los objetivos del club en 2026.