Los defensas de Universitario de Deportes, Williams Riveros (paraguayo) y Matías Di Benedetto (argentino) no lograron aprobar el examen para su nacionalización peruana, según informó la periodista Andrea Closa de RPP Noticias.

Como se sabe, ambos jugadores ocupan cupo de extranjero en el club y ahora se deberá esperar a que intenten pasar nuevamente la prueba de conocimientos sobre el Perú a fines de mes.

“Se insertó toda la documentación correspondiente para iniciar el proceso de nacionalización, se llevó a cabo la rendición del examen y no han obtenido una nota aprobatoria, por lo que van a tener una segunda oportunidad a fin de mes”, señaló Closa.

Información de @andrea_closa sobre la Nacionalización de Riveros y Di Benedetto,a Sekou Gassama se le espera el 20 de Enero para que pueda sumarse a los Trabajos en Universitario.

De:#FútbolComoCancha pic.twitter.com/5JoPCpMqMm — Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) January 7, 2026

Indicó que el examen se puede dar hasta en tres oportunidades, específicamente el último día hábil de cada mes. Por ello, ambos jugadores deberán estar mejor preparados en esta ocasión si quieren ser peruanos.

“La postura del club es priorizar los cupos, esperar a que pasen la prueba y ver el tema de la inscripción”, agregó.