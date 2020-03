La vida de Jonathan Dos Santos no ha sido fácil, un embarazo de su pareja antes de cumplir los 16 años pudo ser el factor determinante para detener su carrera como futbolista, pero la responsabilidad con la que tomó esta situación le permitió tener un progreso en forma ascendente y hoy es una de las figuras de Universitario. Este domingo disputó su primer clásico y marcó el gol que sentenció el encuentro. Los aficionados tienen sus esperanzas fijadas en él.

Jonathan Dos Santos anota el 2-0 para Universitario frente a Alianza Lima

Trabajaba como obrero o podador en las mañana y en la noche entrenaba, con la selección de Salto que lo vio crecer en el fútbol y le dio tantas alegrías. “Estábamos de novios con mi señora y quedó embarazada. Nos juntamos y hasta hoy seguimos juntos, gracias a Dios. Yo iba a cumplir 16 años. Primero me tomó por sorpresa. Tuve que tomar responsabilidades y salir a trabajar. Hacía la zafra como podador de naranjos y también trabajé dos años en la construcción”, contó hace algunos para Ovación de Uruguay.

PAPÁ A TEMPRANA EDAD

El apoyo de sus padres a pesar de la desenfrenada decisión lo impulsaba a seguir en el fútbol. Junto a su esposa ya tienen dos hijos (Agustin y Johan), el deporte dejó de ser prioridad aunque no escapaba de ser un sueño pendiente. A nivel profesional se formó con la selección de Salto y fue parte de la categoría Sub-18 para ascender a la mayor. Eso sí, el jugador uruguayo se lleva un mal recuerdo de Defensor Sporting, club que lo rechazó tres veces.

Jonathan Dos Santos fue uno de los mejores jugadores de la temproada 2019 en Uruguay con Cerro Largo.

“Fue algo que siempre soñé, se me cumplió el sueño y la ilusión que tuve de chico. Cuando tenía 14 años vine a probarme a Defensor y no quedé. En ese momento yo jugaba de zaguero y probé en ese puesto. Cuatros años más tarde, volví al mismo equipo y también fui rechazado, me volví a probar como defensor. Tres años después, cuando tenía 21 regresé al mismo club, pero esta vez como delantero, pero corrí con el mismo destino que las anteriores, tampoco quedé. Fueron tres veces las que vine a probarme a Defensor sin tener éxito. En ese momento estaba Juan Ahuntchain como director técnico de las inferiores del club”, contó a Ovación de Uruguay.

Jonathan Dos Santos convertía goles de todo tipo y color en el fútbol del interior, es así que pudo coronarse campeón de selecciones de OFI en la temporada 2014/2015. Ser el máximo artillero de la Liga Salteña en cuatro torneos consecutivos y los 19 goles (en un partido anotó 6 ante Bella Unión) que convirtió para su departamento en el año de la consagración.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Con 23 años, el club ‘Arachán’ le abrió las puertas para jugar en la B del fútbol uruguayo en 2015/2016. El salteño conquistó 11 goles en 21 partidos siendo el segundo goleador del torneo y su nombre comenzó a sonar en el medio. Luego del interés de varios clubes de primera, finalmente recaló en Danubio para la temporada siguiente.

Aquel año tuvo 6 goles en 31 partidos que lo colocaron en la órbita de la selección uruguaya de cara a las Eliminatorias para Rusia 2018, su ascenso gradual con el pasar de los años lo hizo ver como un buen perfil de ‘9’. Estas actuaciones bastaron también para tener su primera experiencia internacional a préstamo y el destino fue México. Atlético de San Luis (filial de Atlético de Madrid) lo tuvo en sus filas. 17 partidos y 2 goles demostraron pocas oportunidades en tierras aztecas. Con la cesión consumada volvió a Danubio en 2018 con 12 actuaciones y 0 goles.

Para el 2019, Dos Santos volvería su primer club, Cerro Largo, donde ocupó el puesto número 20 en la lista de los mejores futbolistas de la temporada en tierras celestes. De esta manera demostró con 13 goles en 13 partidos que volvía al nivel que lo hizo despegar.

Jonathan Dos Santos tiene actualmente 27 años y demuestra que el fútbol no conoce edades y esta temporada con Universitario de Deportes lleva 7 goles (1 en torneo de verano, 2 en Pre-Libertadores y 4 en Liga 1) e ilusiona a la hinchada que hace años viene buscando un ‘9’ de área y parece haberlo encontrado. En el clásico contra Alianza Lima anotó de penal y sentenció el 2-0 para la victoria crema.

El primer gol de Dos Santos con Universitario de Deportes fue ante Huracán de Argentina en un torneo amistoso.

Jonathan dos Santos emocionado por ganar su primer clásico ante Alianza Lima | VIDEO

SALTO, EL DEPARTAMENTO DE LUIS SUÁREZ Y CAVANI

Salto, el departamento donde nació, posee aproximadamente 130.000 habitantes y se dedicada primordialmente a la agricultura. Una característica que surgió con el pasar de los años es la aparición de futbolistas que destacaron como el caso de Luis Suárez y Edison Cavani quienes tienen una estatua y un mural, respectivamente.

Luis Suárez y Edison Cavani nacieron en Salto.

La madre de ‘El Matador’ contó hace años que se invierte en los niños y son cerca 3000 miembros los dedicados al deporte rey. De Salto son Pedro Rocha, único uruguayo en jugar cuatro mundiales; José Leandro Andrade, “la maravilla negra”, campeón con Uruguay en 1930; Cristian Palacios (ex Sporting Cristal), tricampeón uruguayo con el Club Atlético Peñarol o José Valle Perdomo, que levantó la Copa América en Argentina.

Dos Santos recuerda que ha compartido equipo con Edison y son amigos de la infancia, ese encuentro se dio en un amistoso de la selección de Salto. Respecto a Luis Suárez, aclara tener mucha similitud con su juego y su posicionamiento en el terreno.

